Грандиозное закрытие Международного фестиваля "ЖАРА 2018" – Азербайджан и праздничный салют! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческими вечерами Валерия Меладзе и Любови Успенской, выступлением звезд состоялось грандиозное закрытие Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", который прошел с 26 по 30 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze, сообщает Trend Life. В завершении все артисты вышли на сцену и исполнили новую композицию "Азербайджан", специально написанную к фестивалю, а в небо возвысился красочный салют!

Третий фестиваль прошел с участием самых популярных эстрадных звезд и талантливой молодых исполнителей из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Все четыре дня прошли при аншлаге, звезды блистали на красной дорожке и выступали под овации зрителей со своими хитами, яркими номерами и сценическими постановками. Десятки тысяч зрителей стали гостями фестиваля и еще миллионы телезрителей смогут увидеть фестиваль в эфире Первого канала России и Азербайджанского телевидения. В рамках фестиваля также прошли юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии, состоялся концерт группы "Ленинград", съемки романтической комедии «Жара в Баку». В рамках фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева также состоялся бесплатный концерт, организованный российским каналом Муз-ТВ, где собралось 35-40 тысяч зрителей. Среди почетных гостей были такие личности как пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Crocus Group Араз Агаларов.

Организаторы фестиваля народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников проделали огромный объем работы, чтобы подарить гостям и зрителям Большой Праздник.

По словам организаторов, культура, музыка сближают народы, пропагандируют мир, любовь и прекрасные чувства между людьми. Совместные проекты и развитие взаимных связей в области культуры способствуют тому, чтобы народы лучше узнали друг друга. Стоит отметить, что к фестивалю "ЖАРА 2018" было приковано внимание во многих странах мира, его посетило огромное количество гостей из других стран, что стало прекрасной возможностью пропаганды Азербайджана, его истории, архитектуры, культуры, традиций, национальной кухни, природы, гостеприимства. И за это особая благодарность организаторам!

Своими номерами порадовали более 120 артистов, среди которых были EMIN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабидзе, Николай Басков, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, Глюк’oZa, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Вера Брежнева, İn-Grid, Альбина Джанабаева, Александр Маршал, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Слава, Вера Брежнева, Лолита, Жасмин, Диана Арбенина, Согдиана, Анжелика Варум, Анжелика Агурбаш, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Alekseev, Jah Khalib, Monatik, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, L’One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, Макс Барских, София Нижарадзе, Зара, Миша Марвин, Султан, Элина Чага, Юлия Ковальчук, Леша Свик, Артём Пивоваров, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Самир Багиров, Tomas Nevergreen, Zivert, Аня Шульгина, Данил Буранов, Дарья Антонюк, Натали, Наталья Подольская, Брэндон Ховард, Севда Алекперзаде, Mastank , Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, Elman, Elvira T, Алекс Малиновский, Александрос Тсопозидис, Джиган, Карина Хвойницкая, Кравц, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, Тимур Родригез, Шариф, Влад Соколовский, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, Данил Буранов, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Айгюн Кязымова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца, MBAND, ВИА Гра, The Jigits, Банд’Эрос, MOZGI и другие. Основной ведущей была Яна Чурикова.

До скорых встреч на четвертом фестивале "ЖАРА 2019"!

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мусафаев)

