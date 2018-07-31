На Габалинском фестивале выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

31 июля 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В первый день X Габалинского международного музыкального фестиваля в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") была представлена концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

С интересной концертной программой перед слушателями выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

На концерте, состоявшемся на открытой сцене перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева присутствовали представители оргкомитета фестиваля, местные меломаны и гости города.

В начале концертной программы, которая прошла под управлением дирижера Джавада Тагизаде, прозвучала увертюра из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли. На вечере были исполнены симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, ария Мардана из оперы "Вэтэн" Гара Гараева и Джовдета Гаджиева, Концертино для флейты и симфонического оркестра Отара Гордели, Концерт для фагота и камерного оркестра Антонио Вивальди, "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, Элегия для скрипки и оркестра Жюля Массне, Концертино для кларнета и оркестра Карела Краутгартнера и композиция Муслима Магомаева "Азербайджан".

Выступления солистов Талеха Яхьяева (баритон), Назрин Амирли (флейта), Kямрана Мамедова (фагот), Надира Эйвазова (скрипка), Эмиля Багирова (кларнет) были встречены аплодисментами зрителей.

31 июля в рамках фестиваля ценителям музыки будут представлены очередные концерты камерной музыки, а в 21:00 состоится торжественная церемония открытия X Габалинского международного музыкального фестиваля.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - программа
Культура 24 июля 13:47
Заговоры и заклинания древней Малайзии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 21 июля 20:15
Азербайджанцы завоевали в Италии Кубок Fatti vedere in tutto il mondo (ФОТО)
Культура 13 июля 18:10
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на открытии зала "Зарядье" в Москве
Культура 12 июля 11:13
В Китае овациями встретили выступление азербайджанских музыкантов (ФОТО)
Культура 29 июня 11:01
Джан Баку - дом родной! Два зажигательных летних вечера с Эйюбом Ягубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 28 июня 14:20
Лента новостей
Биткоин вновь преодолел отметку в восемь тысяч долларов
Бизнес 11:37
Китай попросил Россию оценить созданные для сверхтяжелой ракеты двигатели
Россия 11:34
"На своей рубашке я нарисовал БВШН и мальчика с флагом со словом “Студент"
Общество 11:29
Азербайджанские девушки очень красивые – российский дизайнер Белла Потемкина (ФОТО)
Звёздный мир 11:27
В Хатаинском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 11:23
Минфин Узбекистана «умыл руки»: цены на автомобили устанавливает производитель
Бизнес 11:17
Казахстан рассчитывает подняться в рейтинге конкурентоспособности
Казахстан 11:17
МЧС о пожаре в лесной зоне в северном регионе Азербайджана
Происшествия 10:54
На автодороге Баку-Сумгайыт будет ограничено движение
Общество 10:33