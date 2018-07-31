На Габалинском фестивале выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В первый день X Габалинского международного музыкального фестиваля в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") была представлена концертная программа, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

С интересной концертной программой перед слушателями выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

На концерте, состоявшемся на открытой сцене перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева присутствовали представители оргкомитета фестиваля, местные меломаны и гости города.

В начале концертной программы, которая прошла под управлением дирижера Джавада Тагизаде, прозвучала увертюра из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли. На вечере были исполнены симфоническая гравюра "Караван" Солтана Гаджибекова, ария Мардана из оперы "Вэтэн" Гара Гараева и Джовдета Гаджиева, Концертино для флейты и симфонического оркестра Отара Гордели, Концерт для фагота и камерного оркестра Антонио Вивальди, "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, Элегия для скрипки и оркестра Жюля Массне, Концертино для кларнета и оркестра Карела Краутгартнера и композиция Муслима Магомаева "Азербайджан".

Выступления солистов Талеха Яхьяева (баритон), Назрин Амирли (флейта), Kямрана Мамедова (фагот), Надира Эйвазова (скрипка), Эмиля Багирова (кларнет) были встречены аплодисментами зрителей.

31 июля в рамках фестиваля ценителям музыки будут представлены очередные концерты камерной музыки, а в 21:00 состоится торжественная церемония открытия X Габалинского международного музыкального фестиваля.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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