В Баку торжественно отметили 120-летие азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино и 120-летию азербайджанского кино, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея азербайджанского кино.

Перед входом в Киноцентр гостей торжественного мероприятия встречал музыкальными композициями оркестр, а в фойе была представлена выставка костюмов из известных отечественных кинофильмов - "Судьба государя", "Свекровь", "Джавадхан", "Бабек", "Вестник рассвета", "Дервиш взрывает Париж".

В торжественном мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства, мастера кино старшего поколения, а также представители молодого поколения кинематографистов.

Выступивший на вечере министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил кинематографистов с их профессиональным праздником и пожелал больших успехов в их творческой деятельности.

Рассказывая об истории развития отечественного кинематографа, министр отметил достижения и успехи, достигнутые азербайджанскими кинематографистами за последние десять лет.

Было подчеркнуто, что за этот промежуток времени азербайджанские художественные, документальные и мультипликационные фильмы были представлены в более 50 странах. В том числе были продемонстрированы более 200 раз на международных кинофестивалях во Франции, Германии, Великобритании, США, Канаде, Италии, Китае, России, Индии и т.д.

За 2014-2017 годы 26 азербайджанских фильмов участвуя 219 раз в 128 фестивалях, организованных в 48 странах завоевали 49 кинонаград. Интересные проекты в сфере кино реализует не только государственная киностудия, но и частные продюсерские кинокомпании.

Было отмечено, что в ближайшее время с участием представителей кинообщественности и специалистов готовится новая концепция развития азербайджанского кино.

Далее со стороны министерства культуры Азербайджана группе деятелей кино были вручены почетные грамоты.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова выступая на вечере поздравила коллег с праздником, подчеркнув, что в этом году Национальной кинопремии, учрежденной СКАР, за вклад в развитие национального кинематографа удостоен известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов.

Наряду с этим денежные награды были представлены группе ветеранов кино за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере киноискусства, и некоторым деятелям кино, которые в 2018 году отмечают свой юбилей.

В рамках вечера состоялись выступления народных артистов Азера Зейналова, сестер Гюльяз и Гюльянаг Мамедовых, а также популярного исполнителя Азада Шабанова, которые исполнили композиции из любимых миллионами зрителей азербайджанских кинофильмов.

Далее состоялся показ документального фильма "Biri vardı, biri yox" режиссера Явера Рзаева, посвященный истории азербайджанского кино.

(Автор: Джани Бабаева)

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