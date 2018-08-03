Первый канал России начинает трансляции международного фестиваля "ЖАРА 2018" в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "3 августа в 21.30 (ред. время московское) в эфире Первого канала России Вы увидите самый масштабный музыкальный фестиваль 2018 года "Жара в Баку". Приготовьтесь к невероятным выступлениям топовых артистов и самым популярным хитам года! Там буду и я! Приготовьтесь, Вас ждёт настоящая «Жара»! ", - написал в социальных сетях народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

Сегодня будет первый эфир грандиозного музыкального проекта. Запланировано 8-10 эфиров, сказал ранее Trend Life EMIN.

"Программа фестиваля была очень насыщенной. Множество артистов сами обратились, чтобы принять участие в фестивале. При организационной поддержке канала МузТВ в рамках «Жары-2018» в парке Центра Гейдара Алиева для жителей и гостей столицы прошел бесплатный концерт. Этот концерт транслировался в прямом эфире МузТВ. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. За один день на сцену вышли 75 артистов. Несмотря на сложности, мы справились. Полагаю, что и зрители, и артисты остались довольны. В будущем мы еще больше расширим нашу деятельность. «Жара-2019» будет еще интереснее и красочнее", - сказал Агаларов.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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