Йылдыз Тилбэ впервые выступит с сольным концертом в Баку

7 августа 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкая звезда, поп и фолк исполнительница Йылдыз Тилбэ (Yıldız Tilbe) впервые выступит с сольным концертом в столице Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы. Концерт под названием “Yıldızlı şarkılar” пройдет 13 октября в Бакинском Конгресс центре.

Йылдыз Тилбэ также известна как общественный деятель, принимает активное участие в социальных акциях. 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий (International Day for Disaster Reduction), который утвержден в 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН. Йылдыз Тилбэ призывает оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий. Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий в качестве одного из инструментов, содействует формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к ним.

(Автор: Вугар Иманов)

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