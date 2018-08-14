Фестиваль "Из регионов в регионы": праздник творчества в Товузе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный министерством культуры и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов Азербайджана.

Последнее мероприятие в рамках фестиваля было организовано в Товузском районе. Мероприятие, прошедшее в Центре имени Гейдара Алиева в Товузе, вызвало большой интерес общественности.

15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Фестиваль "Из регионов в регионы" стартовал в июне и прошел в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Гёкчае, Мингячевире, Гёйгёле, Нафталане, Огузе, Исмаиллы, Гусаре, Сумгайыте, городе Горадиз Физулинского района и в поселке Гузанлы Агдамского района.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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