YENƏ O BAĞ OLAYDI: YARAT представил в Газахе передвижную выставку (ФОТО)

15 августа 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило передвижную выставку "YENƏ O BAĞ OLAYDI" ("В ТОМ САДУ ОКАЗАТЬСЯ БЫ СНОВА"), составленную из работ известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и произведений молодых азербайджанских художников, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

Выставка является итогом практикума по теории "Третьего рая", проведенного директором CITTADELLARTE Fondazione Pistoletto (Бьелла, Италия) Паоло Налдини. Эта теория, разработанная Микеланджело Пистолетто, нацелена на преодоление существующего в настоящее время во всём мире конфликта между противоположными друг другу полюсами естественного и искусственного, на создание нового человека, чувствующего свою ответственность за гармонию окружающих нас технологий с природой.

Выставка начинается с лабиринта Микеланджело Пистолетто, где посетители, блуждая, движутся вперед в поисках собственного "я". Лабиринты давно уже используются в качестве метафоры, символизирующей путь к открытиям и самопознанию. Здесь этот путь приводит посетителя к знаку "Третий рай", составленному из местных газахских сладостей, которые в этих краях традиционно изготавливаются из поколения в поколение. Этот символ представляет собой вариацию математического знака бесконечности: в знаке не два, а три кружка. Два крайних кружка символизируют мир естественного и мир искусственного, а центральное поле символизирует источник зарождения нового человечества, основанного на гармонии.

Художник Этибар Исмаилов демонстрирует колодец желаний с зашифрованной инструкцией по его использованию. Шифрованный текст отсылает нас к безграничным возможностям человеческого мозга и олицетворяет решимость художника и далее продолжать верить в невозможное.

Работа Гюнай Алиевой отображает авторский взгляд на жизнь художника. Она выполнена в форме чека, для которого вдохновением послужили слова Иосифа Бродского "наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди".

Моуса Бейзаде подошел к идее "Третьего рая" следующим образом: он обратился к весьма демократичной технике и создал работу, вырезанную из бумаги. Работа демонстрирует, что медицинские технологии стали неотъемлемой частью нас самих, и утверждает возможность гармоничной связи между человеком и технологиями, естественным и искусственным.

Современная междисциплинарная работа Назрин Мамедовой создана на пересечении технологий, дизайна и природы. Предварительно записанное звуковое сопровождение помещено в свое естественное окружение, звучит многократным эхом и резонирует с изображением гор. Впечатление усиливается многослойными текстурами, особыми ритмами и частотами.

Целью работы Вюсали Агаразиевой является показ важности гармоничного и целесообразного отношения к хай-тек возможностям. С одной стороны, они делают нашу жизнь удобнее, а с другой стороны, нельзя перестать ценить дары природы. Эту концепцию визуализирует равновесие произведения с масштабной панорамой микроэлектронных девайсов на одной стороне работы и почвой на другой.

Мультимедийный проект Лейли Гафаровой "Гылман" (по-персидски: райский, прекрасный, юный, безбородый мужчина) документирует ежегодную традицию проведения в начале весны праздника Новруз в Газахе, когда мужчины наряжаются в женщин для участия в церемонии, символизирующей плодородие и новые начинания.

Организационная поддержка: Азербайджанская государственная художественная галерея при министерстве культуры Азербайджана.

Длительность проведения выставки: 30 июля – 28 октября 2018 года. Вход свободный.

Газахская государственная художественная галерея - время работы: понедельник – суббота, 09:00 - 17:00 (адрес: проспект Гейдара Алиева 75)

Телефон: 02229 -5-10-15

(Автор: Джани Бабаева)

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