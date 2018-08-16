Из Перу в Азербайджан: величественные горы, красота озер и прибрежных равнин

16 августа 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер 25 сентября состоится открытие персональной выставки художников из Перу, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. В экспозиции будут представлены работы четырех художников.

Произведения авторов отражают величественные горы Анды, реку Амазонку, красоту озер, сухих и песчаных прибрежных равнин.

Выставка будет организована при поддержке посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 6 октября.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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