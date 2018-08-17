Я всегда представлял себя только певцом: легендарному певцу Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76…

БАКУ /Trend Life/ - "Друзья. Я всегда представлял себя только певцом. Все остальное, что я умею делать, считаю чистым "хобби". Игра на рояле, рисование, написание книжек - это все непрофессионально, а стало быть для своего же удовольствия и удовольствия моих друзей…" (Муслим Магомаев)

… Сегодня, 17 августа, народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76 лет.

Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Композиции Муслима Магомаева любят, помнят и поют миллионы людей по всему миру. Диапазон его возможностей необычайно широк - оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов.

Легендарный исполнитель родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975-го по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).