Представители Азербайджана примут участие в Международном форуме искусства макома (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 6 по 10 сентября в Шахрисабзе (Узбекистан) впервые будет проведен Международный форум искусства макома, сообщили Trend Life в посольстве Узбекистана в Азербайджане. В нем примут участие известные ученые-музыковеды и исследователи искусства макома из-за рубежа, популярные исполнители и ведущие специалисты Узбекистана.

Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Во время него состоится научно-практическая конференция на тему "Музыкальное искусство макома и его место в мировой цивилизации".

В форуме примет участие делегация из Азербайджана, которую возглавит заслуженный артист Азербайджана, лауреат Президентской премии, старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, талантливый тарист Сахиб Пашазаде.

Мероприятия развернутся на площади Оксарой и соседних территориях. Здесь будут организованы выставки, посвященные искусству макома, демонстрация и продажа национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленников, произведений изобразительного и прикладного искусства, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотографий.

Форум будет способствовать широкой пропаганде уникальных образцов национального искусства маком, его бережному сохранению и развитию. Вместе с тем это мероприятие, которое будет проходить каждые два года, направлено на укрепление уз братства и дружбы между разными народами, расширение в международном масштабе творческого сотрудничества, культурно-духовных связей.

(Автор: Джани Бабаева)

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