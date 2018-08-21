"Мальчишник в Европе" для азербайджанских зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

21 августа 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Amburan Mall состоялась презентация комедийного фильма производства Франции и Бельгии "Мальчишник в Европе" ("Subaylığın son gecəsi. Avropa"), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Картина была дублирована на азербайджанский язык профессиональной студией "Cinemazadeh" в 2018 году.

Режиссер дубляжа Ровшан Мамедли, главный продюсер Джафар Ахундзаде, редактор Вугар Гусейнов, звукооператор Вюсал Абдулгасанов, пост-продакшн Руфат Кязымзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, звукорежиссер Азад Велиев.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Вусал Муртузалиев, Ровшан Мамедли, Вюсал Гаджигадир, Вюсал Халигоглу, Эльчин Мурадов, Вугар Гусейнов, Хуснийя Мурветова, Назакят Шахбази, Раксана Велиева и Земфира Абдулсамедова.

Главные роли в картине исполнили Маню Пайе, Аликс Пуассон, Алис Белаиди

По сценарию, уставшие от работы и коллег, друзья едут в Будапешт. Здесь они решают заняться организацией незабываемых предсвадебных вечеринок.

Фильм предназначен для зрителей старше 18-ти лет.

Поддержку в организации мероприятия оказали студия Cinemazadeh и Cinema Distribution.

(Автор: Джани Бабаева )

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