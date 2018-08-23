Азербайджанская пианистка рассказа в Кембридже о творчестве Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка, преподаватель по классу фортепиано Университета Sultan Qaboos (Оман), доктор искусствоведения Вюсаля Юсиф Амирбекова приняла участие в IX Международной конференции по междисциплинарным исследованиям в области социальных наук, организованной в Кембриджском университете (Великобритания), сообщила Trend Life Амирбекова.

В ходе конференции Вюсаля Юсиф Амирбекова выступила с докладом о творчестве видного азербайджанского композитора Гара Гараева. Свое выступление искусствовед посвятила 100-летие Гара Гараева.

В конференции приняли участие ученые из Великобритании, США, Франции, Италии, Румынии, Турции, Китая и ряда других стран.

Гара Абульфас оглу Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вэтэн" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.

Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году он принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Ряд сочинений конца 1940 годов - начала 1950 годов испытывает влияние выдающегося азербайджанского поэта Низами - симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", симфоническая сюита "Семь красавиц", наконец, балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период творчества композитора, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства. Среди них - оперы "Родина" (Vətən, 1945, совместно с Д. Гаджиевым), "Нежность" (монодрама по Анри Барбюсу для женского голоса и камерного оркестра, 1972), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (İldırımlı yollarla, 1958), "Лейли и Меджнун" (Leyli və Məcnun, 1958), Три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), симфонические эстампы "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения.

Композитор являлся автором музыки к художественным и документальным фильмам - "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Дон Кихот" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971, производство СССР - ГДР - Болгария - Югославия) и многих других.

Гара Гараев умер 13 мая 1982 года в расцвете своего творческого таланта. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

Именем Гара Гараева названы: станция метро в Баку, улица в Имишли и проспект в Баку, Детская музыкальная школа № 75 в Москве, Детская музыкальная школа № 8 в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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