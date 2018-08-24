Азербайджанский фильм назван лучшим в Индии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художественная кинокартина "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") победила в категории "Лучший фильм" и удостоена кубка Международного кинофестиваля Lake City в Индии, сообщили Trend Life в съемочной группе.

По словам автора сценария фильма, режиссера-постановщика и генерального продюсера Джалаладдина Гасымова, это не единственный успех киноленты, картина прошла в финал 27-го Международного кинофестиваля в Чичестере (Великобритания) (Chichester International Film Festival), а также в полуфинал фестиваля Social Machinery Film Festival 2018, результаты конкурса которого будут известны в ближайшее время.

Отметим, что художественный фильм "Архив Шоллера" посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева)

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