Азербайджанский фильм назван лучшим в Индии

24 августа 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художественная кинокартина "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") победила в категории "Лучший фильм" и удостоена кубка Международного кинофестиваля Lake City в Индии, сообщили Trend Life в съемочной группе.

По словам автора сценария фильма, режиссера-постановщика и генерального продюсера Джалаладдина Гасымова, это не единственный успех киноленты, картина прошла в финал 27-го Международного кинофестиваля в Чичестере (Великобритания) (Chichester International Film Festival), а также в полуфинал фестиваля Social Machinery Film Festival 2018, результаты конкурса которого будут известны в ближайшее время.

Отметим, что художественный фильм "Архив Шоллера" посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сакральное пространство из Азербайджана покажут в России (ФОТО)
Культура 14 августа 11:29
Турецкие СМИ назвали азербайджанского актера "машиной смеха" (ФОТО)
Интересное 2 августа 16:36
Итальянская мафия Готти в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Интересное 1 августа 10:22
Ученые назвали формулу успешного фильма
Другие страны 30 июля 04:32
В Баку разбили тарелку и начали съемки романтической комедии "Однажды на жаре" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18 июля 14:40
Ты жаждал крови…Азербайджанские каскадеры в историческом фильме Казахстана (ФОТО)
Культура 2 июля 17:29
Лента новостей
В Пекине прокомментировали заявления США о плохом состоянии экономики Китая
Китай 13:40
Москва и Анкара договорились создать механизм по облегчению визового режима
Турция 13:34
В Азербайджане началась регистрация на вакантные места в вузах
Общество 13:29
В Японии не менее 13 человек пострадали из-за тайфуна "Симарон"
Другие страны 13:17
Узбекистан и Беларусь запустят завод по производству стройтехники во время визита Лукашенко
Бизнес 13:04
В Азербайджане завершается регистрация поступивших в ссузы
Азербайджан 12:59
Еще одна АЗС SOCAR приступила к розничной продаже CNG (ФОТО)
Энергетика 12:58
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат
Политика 12:43
Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества
Туркменистан 12:40