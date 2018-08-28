75-летний Аль Бано выступит в Баку

28 августа 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный итальянский певец Аль Бано выступит 20 сентября на церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо в Баку, сообщили Trend Life организаторы.

75-летний исполнитель прибудет в Азербайджан по приглашению Международной федерации дзюдо (IJF). Он выступит с концертной программой на церемонии открытия, которая состоится на Национальной гимнастической арене. Чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября.

Аль Бано с 2001 года является послом доброй воли ООН. В прошлом году исполнил гимн IJF на чемпионате мира в столице Венгрии, Будапеште, и выступил с получасовой концертной программой. Отметим, что до сих пор Аль Бано продал во всем мире 165 млн. альбомов.

Билеты на соревнования можно приобрести в центрах Службы ASAN и во всех кассах города. Стоимость билетов в соответствии с категорией составляют 1 и 5 манатов, на VIP-места – 25 манатов, на финальный этап 2 и 10 манатов, на VIP-места – 50 манатов.

(Автор: Вугар Иманов)

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