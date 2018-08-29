X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли – программа

29 августа 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября состоится X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В этом году ожидается проведение около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

Торжественное открытие состоится 19 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Народный артист Мурад Адыгезалзаде представит концерт для фортепиано с оркестром в честь 85-летия видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Арифа Меликова.

В рамках фестиваля состоится ряд мероприятий под названием "Нигяр нашей азербайджанской оперной сцены", посвященных 90-летию народной артистки СССР, певицы Фирангиз Ахмедовой.

22 сентября в 19:00 в Филармонии состоится творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева. На вечере под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла. В тот же день в Азербайджанском государственном академическом театра оперы и балета, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, в Доме-музее Узеира Гаджибейли, Государственном музее музыкальной культуры, "Карабахском центре мугама" Агджебединского района состоятся различные мероприятия, концерты и выставки.

23 сентября в 19.30 в Бакинском театре марионеток состоится премьера спектакля по произведению Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Режиссер-постановщик и художник - заслуженный деятель искусств Тарлан Горчу.

26 сентября в 19.00 в Филармонии состоится церемония закрытия фестиваля. В концерте выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков.

Программа фестиваля

(Автор: Вугар Иманов)

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