Американская художница Кристин Мартенс представит женские ритуалы в Баку

29 августа 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В III Международном симпозиуме «Общий язык тюркского мира – орнаменты» на тему «Войлочные перекрестки», который пройдет с 25 по 27 октября в Азербайджанском музее ковра, примут участие многочисленные известный специалисты из Европы, Азии и Америки.

В числе гостей симпозиума будет Кристин Мартенс (Нью-Йорк) – художница и независимый исследователь, которая изучает текстильные традиции Центральной Азии, связанные с женскими ритуалами и церемониями. Этому же будет посвящен ее доклад на научной конференции, которая состоится в рамках симпозиума. На счету Кристин Мартенс как теоретика искусства, также организованные ею стажировки в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане и Монголии. Эти проекты она организовывала по линии FulbrightScholar (программы образовательных грантов Фулбрайта), Международного совета по исследованиям и обменам (IREX), в сферу деятельности которого входят и гендерные программы образования, а также – в качестве грантополучателя Азиатского культурного совета.

Организаторы международного симпозиума - Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский музей ковра. Главная цель - обмен идеями научно-исследовательских работ, посвященных общему наследию тюркских народов – войлоку, а также исследование и сохранение традиций и обычаев этого вида ремесла, возрождение интереса к нему и его применению в различных сферах. В рамках симпозиума будут проведены дискуссии по таким темам, как «Войлок как традиция», «Войлок в современном искусстве», «Войлок как модный тренд», организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочной продукции и фэшн-шоу.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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