Бахрам Багирзаде отметил день рождения автограф-сессией книги "Баку для детей" (ВИДЕО, ФОТО)

4 сентября 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в ресторане Anadolu прошла автограф-сессия книги Бахрама Багирзаде "Баку для детей", приуроченная к 46-летию писателя, сообщает Trend Life.

Как привить ребенку любовь к родине? Как пробудить в нем интерес к истории города, в котором он живет и растет? Этими вопросами задается и раскрывает их автор новой иллюстрированной книги "Баку для детей" Бахрама Багирзаде. В этой книге автор в легком, доступном стиле и, как всегда, с огромной любовью к родному городу собрал самые интересные и яркие факты о Баку, а также о личностях, сыгравших огромную роль в жизни нашей страны.

"В истории современного Азербайджана эта книга стала первым изданием о Баку для детей, причем сразу на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Маленькие читатели узнают про Ичери шехер и Приморский бульвар, про архитектуру и театры, музеи и памятники и про многое, многое другое. Приглашаю всех мальчиков и девочек вместе с их мамами и папами, бабушками и дедушками в увлекательную экскурсию по Баку. "Баку для детей" - подарите своим детям любовь к истории города!", - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века.

(Автор: Вугар Иманов)

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