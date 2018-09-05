Азербайджанский Паганини признан лучшим в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкие СМИ называют его "азербайджанским Моцартом", а российские - "азербайджанским Паганини". Заслуженный артист, президентский стипендиант, входящий в "Золотую Книгу" молодых талантов Азербайджана, Эльвин Ходжа Ганиев вновь стал победителем международного фестиваля. 21-летний скрипач удостоен золотой медали Международного скрипичного фестиваля в Берлине, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В составе жюри были всемирно известные музыканты из США, Франции, Чехии, Италии, России, Германии, Норвегии и Польши, среди которых Эдуард Грач, Пьер Амойал, Марко Ритци, Джером Перно, Кирилл Труссов, Лин Чанг, Иван Штарус, Зви Кармелли, Кристов Баковски, Франтишек Бриксиус, Иоганнес Горицки и Аудун Андре Сандвик. Конкурс проводился среди скрипачей от 18 до 55 лет.

Эльвин Ганиев родился 25 ноября 1997 года в семье музыкантов. Мама, Нармина Ганиева - пианистка. Папа, Хайретдин Ходжа - виолончелист. Дедушка – всемирно известный музыкант-скрипач, народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, профессор Сарвар Ганиев (05.08.1937 - 05.09.2010). Родители преподают на факультете музыки в Билькентском университете, являются солистами Билькентского симфонического оркестра. Эльвина с детства называли вундеркиндом, уже в семь лет он получил приглашение исполнить концерт Вивальди для двух скрипок с оркестром с выдающимся скрипачом Виктором Пикайзеном. Является выпускником Билкентского университета (Турция) и Университета искусств в Цюрихе (Швейцария), победителем международных конкурсов и фестивалей. Например, после победы на Международном конкурсе молодых музыкантов, который проходил в 2010 году в Италии, Папа Римский наградил Эльвина Ходжа Ганиева орденом. Активно участвует в международных конкурсах классической музыки, много концертирует за рубежом. Является участником концертов "Ангелы Доброй Воли" в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а также Страсбурге и Брюсселе. Эльвин выступал с концертами в США, Италии, Швейцарии, Англии, России, Турции, Испании, Франции, Польше и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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