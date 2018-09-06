Владимир Глазунов: Мусульмане, православные, католики - в Баку все говорили на одном языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии в Азербайджане объединил участников и зрителей в единую семью.

Бардовская песня – особый жанр, чтобы быть понятой и принятой, ей нужна духовная близость между исполнителями и слушателями. Александр Городницкий называл это «родство по слову». Именно оно определяет феномен бардовской песни, пережившей свой наивысший расцвет во времена СССР – а теперь сближающей людей разных народов на уровне общего культурного кода. Независимо от национальности, авторская песня сближает и бардов, и публику. Международный фестиваль бардовской песни, прошедший в Баку, стал лучшим тому доказательством.

«В этом зале были мусульмане, православные, католики – все были вместе, все говорили на одном языке, на языке той родины в которой родились много-много лет назад уже, но тем не менее не забыли этого языка, - рассказывает один из гостей фестиваля, ведущий популярного российского телеканала «Ностальгия» Владимир Глазунов. - Объединяющая сила этого фестиваля так велика, что забываешь даже о том, что мы теперь живем в разных странах. И мне было приятно прикоснуться к настоящему празднику авторской песни, почувствовать вот это вот единение».

Это действительно поразительное ощущение. Все участники фестиваля – и те, кто участвует в нем уже много лет, и кто приезжает не так часто – стали друг другу едва ли не братьями и сестрами. Встреча в Баку – долгожданна, и не прекращаются песни, не прекращаются объятия. Ирина и Валерий Чечет, приехавшие во второй раз из Петербурга, отмечают, что фестиваль поразительно хорошо организован. «Президент Бакинского Клуба авторской песни Джавид Имамвердиев и его команда - настоящие профессионалы своего дела, касается ли это организации бытовых или творческих процессов. Они умеют сделать праздником каждый день – и для нас, и для бакинцев, потому что для них это тоже событие. Полные залы в Государственном театре имени Рашида Бейбутова на концертах, которые длятся по четыре, пять часов, а зритель не хочет уходить и расставаться - это дорогого стоит», - говорит Ирина Чечет.

Фестиваль вдохновляет и на новые начинания. Так, исполнительница хочет теперь сделать программу о песенном творчестве ленинградских-петербургских авторов. На это ее натолкнуло общение с Александром Городницким, юбилею которого был посвящен праздник в Баку – и интерес к его творчеству у слушателей был огромным. Как полагает руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская, это говорит о том, что в Баку очень много людей, которые понимают и ценят общий язык, общее прошлое, которое остается верным залогом добрососедского настоящего и будущего. «Прелесть бардовской песни в том, что она проста, - полагает Наталия Красовская. – Здесь не нужен профессионализм, какие-то особые эффекты. Люди буквально поют душой – и оказывается, что представители двух разных народов, двух разных стран отлично понимают друг друга. Это тем прекраснее, что бардовская песня строится на приоритете слова над музыкой. То есть это в чистом виде сохраненный культурный код, и творчество Городницкого, например, находит отклик у всех – точно так же как во всех сердцах находит отклик творчество азербайджанских бардов».

«Когда Господь одаряет талантом, он не отбирает людей по национальности. Поэтому это духовное родство творческих людей чувствуется независимо от территории и нации, говорит азербайджанский поэт Сахиб Мамедов. Он приехал на фестиваль в первый раз - и уехал по-настоящему окрыленный атмосферой братства, радости творчества, силы счастья, которое, как говорилось в старом советском фильме – «это когда тебя понимают». Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что организаторы фестиваля делают неимоверно важную вещь – собирают вместе тех, кто ищет духовного родства: «И зрители, и участники фестиваля, я уверен, чувствуют себя счастливыми на этом фестивале не только благодаря ностальгии. Атмосфера тепла и любви делает Бакинский фестиваль столь любимым многими, именно поэтому мы видим аншлаги на концертах. Дружба между народами – не пустой звук: барды из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Чехии находят в прекрасном и солнечном Баку общий дом, и в этом великая миссия этого фестиваля – укрепление отношений между народами, сохранение нашей общей культуры».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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