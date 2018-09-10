В Баку состоится мировая премьера произведения итальянского композитора

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 12 сентября в 20.00 состоится торжественный гала-концерт, приуроченный ко Дню независимости Бразилии. Об этом сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

В концертной программе примут участие Камерный оркестр "Бакинские виртуозы" (руководитель – Ровшан Амрахов) под управлением главного дирижера оркестра, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева, а также заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Рамиз Севдималиев (вибрафон).

Впервые в Азербайджане прозвучат произведения бразильских классиков Ари Баррозо, Серхио Мендеса, Луиса Бонфа, Ней Розауро, а также всеми любимые сочинения Хейтора Вилла-Лобоса.

Наряду с бразильской музыкой, оркестр "Бакинские виртуозы" исполнит образцы азербайджанской классической музыки – сочинения великих композиторов Фикрета Амирова и Гара Гараева.

Также в рамках мероприятия запланирована мировая премьера произведения итальянского композитора Стефано Мускаритоло "Sculpting on De Andrade’s Words" (на основе поэмы Де Андраде "Dancas"), специально написанного по случаю Дня независимости Бразилии.

(Автор: Джани Бабаева)

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