Лейли и Меджнун откроют 110-й сезон азербайджанского театра

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в Баку открывает свой 110-й, юбилейный театральный сезон 19 сентября традиционно, показом оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты - заслуженные артисты Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна), Джахангир Гурбанов (партия Нофеля), Тайар Байрамов (партия Ибн Салама), а также молодая певица, лауреат конкурса исполнителей мугама Рявана Амирасланлы (партия Лейли). Дирижировать оперой будет заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

А 22 сентября в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (18-26 сентября) на сцене театра будет показан балет Астора Пьяцоллы "Танго любви", 23 сентября опера Муслима Магомаева "Шах Исмаил".

Наряду с этим, 26 сентября состоится показ одноактных балетов Гара Гараева "Дон Кихот" и "Лейли и Меджнун", 29 сентября зрители смогут посмотреть спектакль "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, посвященный 90-летию со дня рождения видной оперной певицы, народной артистки СССР Фирангиз Ахмедовой, а 30 сентября состоится показ оперы Джакомо Пуччини "Иль Табарро".

В новом театральном сезоне зрителей ожидает много других интересных постановок, премьер и ярких спектаклей с участием, наряду с ведущими солистами театра оперы и балета, также известных грандов оперного и балетного искусства из-за рубежа.

(Автор: Джани Бабаева)

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