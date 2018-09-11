EMIN запускает "Бумеранг 2018" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступит с сольным концертом в столице Азербайджана. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

"Друзья, тур "Бумеранг 2018" продолжается! Встречаемся 14 декабря в 20:00 во Дворце Гейдара Алиева на сольном концерте "Бумеранг 2018" в Баку", - написал EMIN на своей странице.

Каждый сольный концерт EMINа – это настоящее музыкальное приключение, где артист делится с публикой своим теплом и любовью, и они, в свою очередь, без промедления возвращаются бумерангом обратно к нему.

Благодаря обаянию EMINa и волшебной атмосфере, царящей на его концертах, холодный декабрьский вечер пройдёт незабываемо и очень тепло.

Напомним, что в 2016 году артист впервые отправился в большой сольный тур по России, а также в США. Сольные концерты артиста в Баку всегда проходят с неизменным аншлагом.

EMIN совместно с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым является организатором международного фестиваля "ЖАРА".

(Автор: Джани Бабаева)

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