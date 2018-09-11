YARAT приглашает школьников на большой праздник "Сперва перемена" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Дорогие школьники! Совсем скоро начинается новый учебный год, а это значит, что сейчас самое время для большой и праздничной перемены!

Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на большой праздник под названием “Сперва перемена”. Перемена будет долгой и красочной. Мероприятия пройдут в Центре YARAT и Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков. 16 сентября с 09:00 до 17:00 вас ожидает:

09:00 – 09:45 Гимнастика c Самирой Селимзаде (в центре YARAT)

09:00 – 09:45 Гимнастика с Севиль Фараджевой (в Музее Живописи)

10:00 – 11:00 Декорация сумок и тетрадей жидким акрилом с ECAZ (в Музее Живописи) +12

10:00 – 11:00 Мастер-класс по скульптуре (в центре YARAT)

11:00 – 12:00 Мастер-класс с лазерным принтером – KONIX CLUB (в центре YARAT)

12:00 – 12:45 Занятие по хореографии с Кариной Саркаровой (в центре YARAT)

12:00 – 12:45 Занятие по хореографии с Айсель Шафиевой (в Музее Живописи)

13:00 – 14:00 Мастер-класс по скульптуре (в центре YARAT)

13:00 – 14:00 Декорация сумок и тетрадей жидким акрилом (в Музее Живописи) +12

14:00 – 15:00 Мастер-класс с лазерным принтером – KONIX CLUB (в центре YARAT)

15:00 – 15:45 Спортивные бальные танцы с Русланом Толмачевым (в центре YARAT) +6

15:00 – 15:45 Спортивные бальные танцы с Елизаветой Новиковой (в Музее Живописи) +6

16:00 – 17:00 Декорация сумок и тетрадей жидким акрилом (в Музее Живописи) +12

16:00 – 17:00 Мастер-класс по скульптуре (в центре YARAT)

11:00 – 12:00 Мастер-класс с лазерным принтером – KONIX CLUB (в центре YARAT)

Также в этот день вы станете свидетелями многочисленных музыкальных и танцевальных выступлений, интерактивных гаджетов, перформансов аниматоров, туров по выставкам и конкурсов с ПРИЗАМИ.

Приобрести БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ можно по ссылке:

https://iticket.az/az/events/concerts/break-first

Партнеры фестиваля:

Администрация Бакинского Приморского Бульвара, iTicket.az, Дворец водных видов спорта, ECAZ, Baku City Centre, Школа "Baku Modern", KONIX CLUB, My Mirror и Intella Group ООО.

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