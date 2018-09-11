В Баку появится пещера Али-Бабы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига 15 сентября откроет 87-й театральный сезон спектаклем "Əlibaba və qırx quldur" ("Али-Баба и сорок разбойников"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам одноименной восточной сказки. Постановка будет продемонстрирована в 12.00 и 14.00.

Режиссер-постановщик – Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев. Музыкальное оформление спектакля основано на музыке балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. Роли исполняют Рагим Рагимов, Джавид Ибрагимов, Самира Наджафова, Араз Гасанли, Эльнур Халилов, Айгюль Агаева, Эльмира Гусейнова и Адиль Дамиров.

Сюжет сказки: однажды, Али-Баба случайно оказывается свидетелем разговора сорока разбойников. Вход в пещеру, где хранятся награбленные ими сокровища, открывается при помощи магических слов. Узнав этот секрет, Али-Баба после ухода бандитов проникает в пещеру и забирает с собой мешочек с золотыми монетами. Тут-то и начинается самое интересное…

В день открытия сезона в 16.00 зрители также смогут увидеть спектакль режиссера Анара Мамедова "Şəngülüm, Məngülüm" ("Шянгюлюм, Мянгюлюм").

Художник-постановщик – Игбал Алиев, композитор – заслуженный артист Эльза Сеиджахан. В моноспектакле занята – Ульвия Алиева. В постановке используются разные виды театральных кукол, исполнитель воплотит шесть разных образов.

В новом театральном сезоне зрителей ждет ряд интересных и ярких премьерных спектаклей.

(Автор: Джани Бабаева)

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