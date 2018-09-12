Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли

12 сентября 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября состоится X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

Торжественное открытие состоится 18 сентября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Народный артист Мурад Адыгезалзаде представит концерт для фортепиано с оркестром в честь 85-летия видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Арифа Меликова.

В рамках фестиваля состоится ряд мероприятий под названием "Нигяр нашей азербайджанской оперной сцены", посвященных 90-летию народной артистки СССР, певицы Фирангиз Ахмедовой.

21 сентября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева. На вечере под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла. В тот же день в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, в Доме-музее Узеира Гаджибейли, Государственном музее музыкальной культуры, "Карабахском центре мугама" Агджебединского района состоятся различные мероприятия, концерты и выставки.

23 сентября в 19.30 в Бакинском театре марионеток состоится премьера спектакля по произведению Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Режиссер-постановщик и художник - заслуженный деятель искусств Тарлан Горчу.

26 сентября в 19.00 в Центре Гейдара Алиева состоится церемония закрытия фестиваля. В концерте выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошел вечер, посвященный творчеству Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Культура 16 мая 17:44
110 лет: от первой оперы до сегодняшних дней (ФОТО)
Культура 26 января 13:38
Жемчужина азербайджанской культуры: 110-летие оперы "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Культура 22 января 13:18
Оперетта "Аршин мал алан" стала потрясающим новогодним подарком Казани (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 5 января 17:47
Вечная азербайджанская музыка (ФОТО)
Культура 26 сентября 2017 15:23
Известный ханенде о премьере оперы "Лейли и Меджнун" в Москве (ФОТО)
Культура 21 сентября 2017 16:39
Лента новостей
Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)
ИКТ 17:47
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 17:45
В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление
Общество 17:34
Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)
Культура 17:32
В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих
Общество 17:24
Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку
Общество 17:10
Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой
Беларусь 17:00
МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн
Беларусь 16:55
Динара Алиева выступит на 100-летии Латвийской национальной оперы
Культура 16:45