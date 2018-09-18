Французская фантазия азербайджанки в России

БАКУ /Trend Life/ - Картина азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой, проживающей и работающей в Париже, будет представлена на втором Евразийском женском форуме, который с 19 по 21 сентября пройдет в Санкт-Петербурге (Россия), сообщила Trend Life мастер кисти.

Форум - крупнейшая международная авторитетная площадка для обсуждения роли женщины в современном обществе. Форум объединит делегатов из 100 стран Европы и Азии.

Французская Ассоциация Стелла Арт Интернешнл, с которой Нигяр Нариманбекова сотрудничает долгие годы, приглашена в рамках Форума провести выставку работ своих 12 знаменитых женщин-художниц.

"Для выставки отобрана и моя картина "Фантазия", которая участвовала в феврале на знаменитом Салоне французских художников в Париже в Гранд Пале и имела большой успех. Я горда, что картина художницы из Азербайджана украсит стены столь крупного и значительного международного мероприятия. Все произведения нашей ассоциации, которые прибудут в Россию из Парижа, будут выставлены на мольбертах в стенах Таврического дворца", - рассказала Нариманбекова.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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