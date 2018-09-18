Названо имя представителя Азербайджана на детском конкурсе "Евровидение-2018" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на международном детском песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Минске (Беларусь) 25 ноября, представит юная исполнительница Фидан Гусейнова, сообщает Trend Life.

Имя представительницы Азербайджана на конкурсе было оглашено сегодня на пресс-конференции, организованной в Общественном телевидении Азербайджана (İTV). Напомним, что Общественное телевидение Азербайджана является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

В пресс-конференции приняли участие глава центрального аппарата Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана Фаиг Гурбатов, руководитель департамента музыкальных, художественных и специальных проектов İTV Лейла Гулиева и представительница Азербайджана на конкурсе Фидан Гусейнова.

"Кандидатура Фидан Гусейновой была утверждена в ходе внутреннего отбора Общественного телевидения Азербайджана. Песня, с которой Фидан выступит на конкурсе, находится в процессе создания. Фидан сама принимает участие в создании песни, которую будет исполнять", - сказала Лейла Гулиева.

По ее словам, Фидан Гусейнова, несмотря на юный возраст, добилась значительных успехов в творчестве и хорошо знакома слушателям и зрителям. Юная артистка пела дуэтом вместе со всемирно известной певицей Ларой Фабиан на концерте в Баку. В этом году Фидан участвовала в нескольких проектах, среди которых совместная песня "Say Hallelujah" в дуэте с Эльнуром Гусейновым.

Было отмечено, что Фидан была выбрана среди других претендентов за ее достижения и достигнутые успехи.

"Принять участие в детском песенном конкурсе "Евровидение" всегда было моей мечтой. Я готова достойно представить Азербайджан на конкурсе и хочу стать победительницей", - сказала Фидан Гусейнова.

Отметим, что Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокал среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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