Заповедная природа России показана в Баку (ФОТО)

19 сентября 2018 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие фотовыставки "Заповедная природа России", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Экспозиция предоставлена Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Азербайджана. В неё вошли фотографии великолепной северной природы, сделанные в Мурманской области (России).

Первыми посетителями выставки стали участники семинара азербайджанских и российских журналистов, проходящего в эти дни в РИКЦ. Его организатор – Российский университет дружбы народов (РУДН). Собравшихся приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанске Александр Каламин.

На открытии выставки выступил ансамбль духовых инструментов New Life Brass из Москвы, прибывший в Баку для участия в X Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева)

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