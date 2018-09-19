Свет во тьме в Сумгайыте (ФОТО)

19 сентября 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 50-й театральный сезон Сумгайытский драматический театр откроет постановкой “Zülmətdə nur” (Свет во тьме), поставленный по одноименной пьесе Низами Мурадоглу народным артистом Фирудином Магеррамовым, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль будет представлен 25 сентября. Музыкальное оформление - Тельман Ганиев. В ролях – заслуженные артисты Илаха Сафарова, Рауф Агакишиев, Джалал Мамедов, Изамеддин Багиров, актеры Габиль Ханларов, Огтай Мехтиев, Шамистан Сулейманлы, Садагет Нуриева, Даглар Рустамов, Ильхам Сафарли, Шахла Мамедова, Ровшад Ильясов и Акиф Мирзоев.

Спектакль повествует о жертвах сталинских репрессий 1937 года. В частности, о судьбе поэта и драматурга Гусейна Джавида, который был ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века, сыграл огромную роль в формировании национальной литературы. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. В обстановке начавшихся репрессий и травли передовой части творческой интеллигенции он был объявлен "врагом народа" и в 1939 году сослан в Магадан, где скончался в декабре 1941 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году. В произведении также показана судьба других репрессированных писателей и поэтов - Ахмеда Джавада и Микаила Мушфига, тяжелой участи их жен – Шюкрийи и Дильбер.

(Автор: Вугар Иманов)

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