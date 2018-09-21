Камерный оркестр "Деде Горгуд" покорил публику в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Международном центре мугама в Баку состоялось выступление Камерного оркестра "Деде Горгуд", созданного под патронатом Международного фонда тюркской культуры и наследия, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, представители международных организаций, видные общественные деятели, известные деятели науки и культуры, а также многочисленные поклонники музыкального искусства.

В своем выступлении на мероприятии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поприветствовала гостей вечера, и рассказала о деятельности, руководимой ей организации. Фонд продолжает работу по охране и пропаганде историко-культурного наследия тюркоязычных народов. Одним из данных проектов является создание Камерного оркестра "Деде Горгуд".

Оркестр, носящий имя символа мудрости эпоса "Китаби-Деде Горгуд", являющегося письменным памятником тюркского мира, объединяет в себе музыкантов тюркоязычных государств. Художественный руководитель и дирижер оркестра народный артист Ялчин Адыгезалов.

Было подчеркнуто, что Камерный оркестр "Деде Горгуд" функционирует с целью представления на международной арене богатой культуры и искусства тюркского мира, народного творчества и сочинений выдающихся композиторов.

Гюнай Эфендиева отметила, что в текущем году торжественно отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики и 100-летию освобождения Баку Кавказской исламской армией от большевистско-дашнакской оккупации.

Несколько дней назад грандиозный парад, за которым мы наблюдали, еще раз продемонстрировал существующую между Азербайджаном и Турцией дружбу, братство и доверие.

Было отмечено, что в этом году отмечается 95-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда поддерживал единство тюркского мира, всегда стремился к его развитию и укреплению.

Также в этом году проходят серии мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения кыргызского писателя Чингиза Айтматова и 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Каждый из них выдающаяся личность тюркского мира.

Гюнай Эфендиева выразила признательность всем, кто внес вклад в реализацию проекта Камерного оркестра "Деде Горгуд".

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, рассказала о X Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли. Было отмечено, что география юбилейного фестиваля – обширная, в нем участвуют солисты и музыкальные коллективы из разных стран мира, и концертные программы, с которыми они выступают, придутся по вкусу поклонникам музыкального искусства.

Первый замминистра культуры, подчеркнул, что создание Камерного оркестра "Деде Горгуд" – знаменательное событие. Говоря о деятельности Международного фонда тюркской культуры и наследия, Вагиф Алиев отметил, что за небольшой период времени Фонд провел значимую работу.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой, в которой выступил оркестр под управлением дирижера, народного артист Ялчина Адыгезалова, солисты – Орхан Джалилов (вокал), Айдан Гасанова (вокал), Сибель Гызылташ (вокал), Алмаз Истамбаев (вокал), Орхан Зейналов (тар), Роза Джангабил (домбра), Сабина Мехтиева (фортепиано), Джейла Сеидова (скрипка).

На вечере прозвучали сочинения азербайджанских, турецких, казахских и кыргызских композиторов, а также народные песни.

Концертная программа была встречена публикой с большим интересом.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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