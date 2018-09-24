YARAT и Театр без границ - настоящий праздник для азербайджанского зрителя! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT с 6 по 11 ноября проведет на различных сценических площадках Баку второй Международный театральный фестиваль M.A.P, сообщает Trend Life.

В Центре Современного Искусства YARAT прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю. В ней приняли участие художественный директор YARAT Суад Гараева-Малеки, художественный руководитель фестиваля M.A.P, режиссер Кямран Шахмардан, исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс, представитель Министерства культуры Азербайджана Шаиг Сафаров.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music(музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом. Географический охват фестиваля постоянно растает. На фестивале этого года будет представлено 16 спектаклей в постановке театральных коллективов из Дании, Эстонии, Германии, Ирана, Италии, Японии, Швейцарии, России и Великобритании.

По словам Суад Гараевой-Малеки, театральный фестиваль M.A.P впервые был проведен в 2017 году, однако программа второго фестиваля значительно будет отличаться от прошлогоднего проекта.

"Второй театральный фестиваль M.A.P ознаменуется более широкой международной программой. В этом году в фестивале участвуют большое количество театров из разных стран, которые выступают в разных жанрах. Программа фестиваля получилась весьма амбициозной, благодаря широкой информированности художественного руководителя проекта Кямрана Шахмардана и его концепции "театр без границ". Шахмардан предлагает фестиваль, который посредством искусства стирает границы, связывает культуры и объединяет людей", - отметила Гараева-Малеки.

Суад Гараева-Малеки добавила, что YARAT всегда уделяет большое значение образовательным программам, поэтому на протяжении фестивальных дней в Центре Современного Искусства YARAT будут проведены мастер-классы, лекции как для профессиональных театральных деятелей, так и для любителей.

Фестиваль организован при поддержке компании Bakcell, первого мобильного оператора и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане.

Исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс отметил, что компания поддерживает проекты, которые вносят вклад в развитие культуры, искусства, спорта, в Азербайджане.

"Фестиваль M.A.P. является существенным вкладом в развитие искусства в Азербайджане, а также признания национального искусства во всем мире. Проведение фестиваля - уникальная возможность для людей, занимающихся музыкой, искусством и сценическим творчеством продемонстрировать свою работу вместе с зарубежными профессионалами", - добавил Беккерс.

Представитель Министерства культуры Азербайджана Шаиг Сафаров отметил, что проведение фестиваля внесет большой вклад в развитие театрального искусства в стране и станет значимым событием в культурной жизни Баку. Сафаров рассказал об успехах в театральной жизни страны.

Художественный руководитель фестиваля M.A.P Кямран Шахмардан выразил признательность, что ему доверили столь большой и интересный проект.

"Это настоящий театральный праздник для азербайджанского зрителя! Фестиваль задуман показать новые тенденции, новые веяния в театральном мире. Мы хотим расширить взгляд на театр, показать, что он разный и интересный", - сказал Шахмардан.

По его словам, в рамках фестиваля будут продемонстрированы интересные экспериментальные работы, постановки в направлении модерн-балета, кукольные постановки, не только для детей, но и для взрослых, и конечно, классические спектакли и оперные постановки.

"Палитра фестиваля настолько богатая и интересная, что выбор есть для каждого зрителя", - добавил он.

Фестиваль откроется программой, куда входит многодисциплинарное шоу "Ария" итальянского коллектива "NoGravity Theatre". В постановку, сочетающую в себе хореографию, пение и костюмы, включены музыкальные композиции Монтеверди, Вивальди и Перголези. В этой постановке переплелось множество художественных жанров. И танцоры, и музыканты, и певцы играют в ней центральную и равнозначную роль.

Одним из наиболее предвкушаемых событий фестиваля является выступление легендарного Мариинского театра с современной версией оперы Йозефа Гайдна "Необитаемый остров", дирижировать которой будет молодой, талантливый азербайджанский дирижер Джавад Тагизаде. В числе прочих постановок следует отметить акробатическую поэму знаменитого режиссера и хореографа Даниэле Финци Паска "La Verita" (Истина). "Гоголь-центр", один из самых дерзких московских театров, представит новую постановку "Кому на Руси жить хорошо" по известной поэме Николая Некрасова.

Помимо показа спектаклей, фестивальная программа содержит разнообразные практикумы и лекции, которые открывают молодым режиссерам, актерам, драматургам и прочим профессионалам возможность встретиться со своими коллегами и учиться у них. Среди подобных ярких событий этого года следует назвать практикум под названием "Как написать пьесу", который проведет российская сценаристка и драматург Юлия Тупикина; интенсивный однодневный мастер-класс под руководством режиссера, актера и музыканта Александра Дзюбы; лекцию о японском театре, которую прочитает режиссер театра "Chiten" Мотои Миура; театральный критик и историк Марина Давыдова проведет дискуссию об эволюции современных театральных представлений. Димитрис Стаму и Деми Папада из кукольного театра "Merlin" познакомят самых маленьких зрителей с искусством игры со светом посредством собственной работы со светом и тенью.

YARAT действует в партнерстве с главными театральными площадками Баку, включая Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Государственный академический театр оперы и балета, Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Государственный музыкальный театр, Государственный театр юного зрителя, Государственный кукольного театра имени Абдуллы Шаига, Творческая сцена UNS, а также Баку Конгресс Центр.

Фестиваль M.A.P. совпадает с выставкой Педро Гомес-Эганья "Каспийская обсерватория", которая демонстрируется в Центре Современного Искусства YARAT с 9 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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