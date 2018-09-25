Вaku International Jazz Festival 2018: за 14 дней - гости из 14 стран

25 сентября 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 14 по 28 октября пройдет традиционный Международный джаз- фестиваль, организованный при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası", сообщили Trend Life организаторы.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Baku International Jazz Festival 2018 - 14 дней ярких, легких выступлений сплетенных с профессиональными концертами мастеров джазовой музыки станут духовной пищей, как для искушенного интеллектуального зрителя, так и любителей динамичной музыки.

По традиции в рамках фестиваля, наряду с азербайджанскими музыкантами, с концертными программами выступают известные музыканты из разных стран.

Джаз-фестиваль откроется 14 октября в Elektra Events Hall сольным концертом мастера соул-музыки и фанка Омара Лье-Фука, который в этот день отметит свой 50-летний юбилей. 15 октября в Международном центре мугама выступят известные бакинцы, живущие за рубежом – популярный пианист Леонид Пташка и гитарист-виртуоз Гасан Багиров. На сцене Rotunda Jazz Club (Landmark) свое мастерство в различных жанрах джаза покажут группы из 14 стран: Афган Расул, Эльвин Баширов, Нурлан Абдуллазаде (Азербайджан), Лаура Полдвере (Эстония), трио Жан-Кристофа Шолетта (Франция), группа “Music, Music, Music” (Швеция), Ув Стеинметз (Германия), Джан Джанкая и Каган Йылдыз (Турция), трио Мартина Салеми (Бельгия), трио Хельге Леин (Норвегия), группа “Kodaly Spicy Jazz”(Венгрия), Мишель Пиппокуино (Бразилия), трио Рубена Хаина (Голландия), группа Грегори Марета с Кристи Дашел (США), а также норвежский джаз оркестр на открытой площадке. После вечерних концертов пройдут джем-сейшны с участием именитых джазменов и молодых исполнителей.

Традиционно пройдет Международный конкурс молодых исполнителей джаза “I am Jazzman!”, а также организована выставка художницы Джамали Рахманлы “Башни джаза Азербайджана” , презентация кинокритика Ульви Мехти “Классика жанра джаз” и новинки кинопроката. (Автор: Вугар Иманов)

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