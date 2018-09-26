В Сумгайте отметили 50-летие спектаклем "Свет во тьме" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 50-й театральный сезон Сумгайытский драматический театр открыл спектаклем “Zülmətdə nur” (Свет во тьме), поставленным по одноименной пьесе Низами Мурадоглу народным артистом Фирудином Магеррамовым, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На открытии вечера директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов подчеркнул, что государством уделяется особое внимание развитию театральной сферы, проявляется забота к деятелям культуры и артистам. Было отмечено, что в юбилейный сезон гостям будут представлены новые спектакли, интересные постановки, реализован ряд проектов. Главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов отметил, что основная цель представленных спектаклей – воспитание патриотических чувств, просветительская деятельность, формирование художественно-эстетического вкуса зрителей.

Спектакль повествует о жертвах сталинских репрессий 1937 года. В частности, о судьбе поэта и драматурга Гусейна Джавида, который был ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века, сыграл огромную роль в формировании национальной литературы. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, Гусейн Джавид открыл новую страницу в азербайджанской литературе, драматургии. В обстановке начавшихся репрессий и травли передовой части творческой интеллигенции он был объявлен "врагом народа" и в 1939 году сослан в Магадан, где скончался в декабре 1941 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году. В произведении также показана судьба других репрессированных писателей и поэтов - Ахмеда Джавада и Микаила Мушфига, тяжелая участь их жен – Шюкрийи и Дильбер.

Вечер завершился видеокадрами исторической речи общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, которая была произнесена в 1996 году на открытии мавзолея Гусейна Джавида в Нахчыване.

Режиссер-постановщик спектакля – Фирудин Магеррамов, музыкальное оформление - Тельман Ганиев. В ролях – заслуженные артисты Илаха Сафарова, Рауф Агакишиев, Джалал Мамедов, Изамеддин Багиров, актеры Габиль Ханларов, Огтай Мехтиев, Шамистан Сулейманлы, Садагет Нуриева, Даглар Рустамов, Ильхам Сафарли, Шахла Мамедова, Ровшад Ильясов и Акиф Мирзоев.

(Автор: Вугар Иманов)

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