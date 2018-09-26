В Баку прошел вечер "Мир мугама – Шур" (ФОТО)

26 сентября 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер "Şur dünyası" (Мир мугама – Шур) c участием известных исполнителей, деятелей культуры и науки, сообщает Trend Life. Шур - один из больших мугамов (многочастных вокально-инструментальных произведений) и семи основных ладов в азербайджанской музыке.

Ведущий вечера секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми рассказал о роли мугама в национальном искусстве и мировой музыкальной истории, представил нотную книгу исполнителя на уде, ханенде и композитора Фарамаза Гармруди “Şur muğamından rəng və təsniflər”. Выступившие директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения Рамиль Гасымов, народный артист Агаджабраил Абасалиев, заслуженный артист Эльшан Мансуров рассказали о вкладе Фарамаза Гармруди в развитие и пропаганду искусства мугама и успешной деятельности его инструментального ансамбля “Könül”.

В концертной программе в сопровождении ансамбля “Könül” выступили народные артисты Айгюн Байрамова, Гюльянаг Мамедова, заслуженный артист Эхтирам Гусейнов, которые исполнили произведения Фарамаза Гармруди, написанные на слова Мухаммеда Хусейна Шахрияра (1906, Тебриз - 18 сентября 1988, Тегеран. Азербайджанский иранский поэт, писавший на азербайджанском и персидском языках. Один из крупнейших лириков Ирана).

В заключении Фарамаз Гармруди исполнил произведение "Sərvi-azad", написанное на слова классика азербайджанской литературы Мухаммеда Физули (1494-1556).

Концертная программа была представлена в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября организовано около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Вугар Иманов)

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