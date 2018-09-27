В рамках Фестиваля Насими покажут спектакль "Жертвоприношение": трагическая судьба двух великих мыслителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начался Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими, который продолжится до 30 сентября. Фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417) и нацеленный на воспевание и увековечение его поэзии и искусства, реализуется при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры.

Фестиваль проходит под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы.

Одним из мероприятий, которое пройдет в рамках фестиваля, станет премьера фрагментов иммерсивного спектакля "Immolatio" ("Жертвоприношение", авторы - поэтесса Лейла Бегим, кинорежиссёр и сценарист Ефим Абрамов) на азербайджанском и русском языках в постановке народного артиста Азербайджана Вагифа Асадова.

Сегодня прошла генеральная репетиция спектакля, премьера которого состоится 29 сентября в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова.

Пьеса "İmmolatio" ("Жертвоприношение") посвящена двум великим мыслителям-просветителям, родившимся в один год, жившим в одно время в разных частях света - на Востоке и Западе, в Азербайджане и Чехии. Имадеддин Насими (1369-1417) и Ян Гус (1369-1415) имели идентичные взгляды, идеи, отношение к сохранению и развитию родного языка. Насими и Яна Гуса объединяет и очень схожая трагическая судьба.

Пьеса - это прежде всего рассказ о единении двух культур, о единении взглядов представителей Востока и Запада. Драматургическое пространство позволяет свести воедино то историческое время - героям представлена возможность услышать друг друга. Диалоги Насими и Яна Гуса - это поиски пути Востока на Запад и Запада на Восток. Это, прежде всего, желание услышать друг друга.

По сюжету пьесы это желание возникает и у молодых людей в 21 веке - студентов университета в Праге. Молодые люди тоже являются представителями Востока и Запада. Они уверены, что и Насими, и Ян Гус оставили некое послание, некое свое обращение к ним, будущим поколениям. Поиски этого послания-обращения, драматургическая перекличка между веком 15-м и 21-м, культурологическая перекличка представителей разных народов и поколений составляют драматургическую и идейную основу пьесы.

Пьеса написана в стихах на русском языке и переведена на азербайджанский и английский языки.

По словам автора пьесы "Жертвоприношение" Лейлы Бегим, идея создания литературного произведения, посвященного великому Насими, зародилась около трех лет назад.

"Я живу в Чехии - это родина Яна Гуса. Будучи в одном из чешских городов, мы с супругом оказались рядом с памятником Яну Гусу. И заметили, как именно этот памятник похож на наш памятник Насими. Я знала, что Насими и Ян Гус жили в одно время, но оказалось, что они родились в один год. При постановке спектакля мы выбрали основные сцены пьесы, чтобы передать суть образа Насими и Яна Гуса, их идеи, судьбу.", - сказала Лейла Бегим.

Изначально при написании пьесы Лейла Бегим и Ефим Абрамов планировали сочетать прозу со стихами, но в итоге было принято решение писать все сцены в стихотворной форме.

Как отметила Лейла Бегим, творчество и взгляды Насими имеют для нее очень большое значение.

"Насими по духу мой… Если говорить об азербайджанских поэтах, он для меня номер один в списке, очень люблю его стихи. Еще до пьесы "Жертвоприношение" мной было написано посвящение Насими", - добавила Бегим.

По ее словам, у Насими и Яна Гуса очень много точек соприкосновения, и это не только их трагическая судьба, они по духу были протестанты, у них было удивительно одинаковое отношение к родному языку.

"В пьесе все события начинаются в 21 веке, среди студентов Карлова университета в Праге. Главный герой пишет научною работу, он уверен, что и Насими и Ян Гус оставили некое послание. Когда я писала пьесу, то вместе со своим героем также искала в их словах что-то общее, а когда нашла, то была поражена. У Яна Гуса есть такое выражение не "хлеб мой насущный", а "хлеб наш насущный". Я нашла слова Насими, только в переводе на русский язык: "в "насущном хлебе" нашел я суть истины"", - сказала Лейла Бегим.

Заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев, воплотивший в постановке образ Яна Гуса, отметил, что при прочтении пьесы она произвела на него очень сильное впечатление.

"Когда прочел пьесу, она произвела на меня очень сильное впечатление. Насими – один из моих любимых поэтов и мыслителей. Признаюсь, не ожидал, что мне придется воплотить образ Яна Гуса, воссоздать тяжелые моменты его жизни. У Яна Гуса была тяжелая судьба, но он не отрекся от своих мыслей, от своих слов, остался предан своим идеям, своим целям", - добавил Атакишиев.

По словам заслуженного артиста, в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова потрясающая аура, и играть здесь спектакль очень интересно.

"Режиссер-постановщик Вагиф Асадов провел грандиозную работу, я счастлив, что вошел в число актеров, занятых в этом невероятном проекте", - сказал Фирдовси Атакишиев.

Действие спектакля происходят в нескольких разных комнатах Центра творчества Магсуда Ибрагимбекова, и зрители вместе с актерами переходят из одного помещения в другое, где разыгрываются разные эпизоды спектакля

Как отметил исполнитель роли Януса Теймур Рагимов, для него как для актера работать в таком формате очень интересно.

"Театр отличается от кино еще и тем, что в кинематографе есть крупный план. И в нашем спектакле мне как артисту предоставляется прекрасная возможность работать "крупным планом", потому что пространство небольшое и ты можешь работать, непосредственно глядя в глаза зрителю, контактировать с ним. Происходит некий энергообмен, я это всегда приветствую и очень люблю", - сказал Рагимов.

Говоря о своей роли, артист отметил, что двуликий Янус в постановке выступает неким подстрекателем, с его подачи сжигают Яна Гуса, он выступает против учений и самой личности Насими.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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