В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)

29 сентября 2018 01:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На концерте, посвященном открытию Фестиваля, на котором собрались выдающиеся деятели культуры, а также любители музыки, были представлены образцы творчества Насими.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Фахреддина Керимова представили отрывки из произведений выдающегося композитора Фикрета Амирова «Насими дастаны» и Исмаила Гаджибекова «Мемориал».

Выступления известного британского исполнителя и певца азербайджанского происхождения Сами Юсуфа украсили вечер. В песнях Сами Юсуфа наблюдается синтез Востока и Запада, он не только спел свои самые популярные хиты, но и подчеркнул значение Фестиваля, выразил признательность организаторам, рассказал о бессмертии стихотворений Насими. Композиция, посвященная Насими, и азербайджанская народная песня «Сары гялин» в исполнении Сами Юсуфа были встречены аплодисментами.

На вечере заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила созданную ею на слова Насими песню «Молитва».

На вечере, организованном в Центре Гейдара Алиева, со специальным проектом выступил ансамбль старинных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории «Эсирлярин седасы». Ансамбль исполнил новые композиции современных композиторов, созданные на основе сочинений известного азербайджанского музыканта XIV-XV веков Абдулгадира Мараги.

Отметим, что Фестиваль завершится 30 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)
Общество 01:12
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)
Общество 00:56
В рамках Фестиваля Насими в Азербайджанском музее ковра представлены древние ковры, возвращенные на родину (ФОТО)
Общество 28 сентября 19:10
В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)
Общество 28 сентября 18:54
Лента новостей
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)
Общество 01:12
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)
Общество 00:56
"Бавария" потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу
Спорт 00:44
Между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммита СНГ состоялся разговор
Политика 28 сентября 23:43
Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами
Другие страны 28 сентября 23:21
Лавров призвал Совбез ООН поощрять договоренности двух Корей
Россия 28 сентября 22:27
Азербайджанские шахматисты одолели сборную Армении (ФОТО)
Общество 28 сентября 21:55