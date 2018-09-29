Азербайджанский фильм удостоен награды имени Леонида Гайдая на фестивале в России (ФОТО)

29 сентября 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинокартина "Qırmızı bağ" ("Красный сад") заслуженного деятеля искусств Азербайджана, режиссера Мирбалы Салимли удостоена приза 17-го Байкальского международного кинофестиваля "Человек и Природа" в номинации "Лучший игровой фильм" имени Леонида Гайдая, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль прошел в Иркутске (Россия).

Отметим, что в номинации "Игровой фильм" кинофестиваля, наряду с картиной азербайджанского режиссера, были представлены работы режиссеров из Индии, Бразилии, России и Турции.

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и Природа" им. В.Г. Распутина проводится в Иркутске при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области с 1999 года. Фестиваль учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России.

С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма "Красный сад" - Мирбала Салимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор – Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры - Тофиг Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушфиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("ВайТ Медиа"). В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.

Сюжет фильма: школьный учитель Аббас и его жена очень хотят ребенка. Но долгожданный сын так и не появляется на свет. Утратившие надежду люди живут под бременем своего горя, но встреча с мальчишкой-сиротой резко меняет все.

"Красный сад" – это некое сакральное пространство, в котором реализуются наши желания. Однако вся сложность в том, что оказаться в этом саду дано лишь тем немногим, кто любит жизнь во всем ее многообразии, кто способен не просто возлюбить ближнего своего, но и быть ради него готовым на самопожертвование. Герой фильма Аббас попадает в "Красный сад" только через постижение этой простой, но давно позабытой истины. "Красный сад" относится к непростому жанру фантастической философской драмы.

(Автор: Джани Бабаева)

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