В Баку появилась самая музыкальная улица Бродвей – мировая премьера (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бродвей (Broadway) - название самой длинной улицы Нью-Йорка (более 50 км), протянувшейся через весь Манхэттен, Бронкс и далее на север через небольшие городки. Если вы в Нью-Йорке, обязательно сходите на один из восхитительных мюзиклов – классические "Призрак оперы" или "Король Лев", более музыкальный "Парни из Джерси", а если вы хотите от души посмеяться, то "Книга Мормона"…

А впрочем, в этот вечер надо было находиться именно в Баку, и своими глазами увидеть спектакль и услышать музыкальные ритмы «Бродвейской истории», поставленного азербайджанским хореографом Азизом Азизовым, сообщает Trend Life. Проект реализован Ассоциацией танца Азербайджана при содействии Дворца Гейдара Алиева и посольства США в Азербайджане.

Премьера прошла при аншлаге и была встречена овациями зрителей! По словам Азиза Азизова, это была мировая премьера! Бакинцы увидели мюзикл, который нигде и никогда не показывали, поставленный в оригинальной сюжетной линии в бродвейском стиле.

Над проектом работала международная команда: специалисты из США – режиссер Пол Гордон Эмерсон, директор по вокалу Амикаэла Гастон, хореографы Филипп Бараойдан Эндрю Фриман, визуальные и видеоэффекты Дато Кипиани (Грузия). С азербайджанской стороны над постановкой спектакля участвовали Румия Агаева, Вероника Талыбова, Солмаз Аскерова и Кямран Мамедов. Интересно, что в спектакле было задействовано 42 актера и показано 72 образа, т.е. многие играли по три роли. Среди актеров были как начинающие, так и профессиональные танцоры. Главные роли исполнили танцоры Таир Эйнуллаев и Нармин Мамедли. И еще интересный факт. Постановка длилась 1 час и 22 минуты, и только 18 минут – были бродвейские мотивы. Вся остальная музыка создана азербайджанскими композиторами Эльдаром Бабаевым, Алисой Ахмедовой и Ульвией Кязымовой.

"Четыре месяца сложнейшей подготовки, до шести часов в день, нервы, слезы, сорванные связки (и не только голосовые), десятки потерянных килограмм веса (вплоть до того, что женские платья все перешивались заново), бессонные ночи, все, что было пережито, нашло отклик в финальном представлении! Четыре месяца притирки хореографического состава в стилистике, в характерах, в исполнении и просто превращение в семью сделали это жаркое лето незабываемым! Наконец-то искусство мюзикла стало возможным и в нашей стране на будущие года. По итогам премьеры пришло достаточное количество предложений от специалистов и профессионалов "живой" сцены, чтобы уверенно сказать, что "первая ступень" была успешной. Я думаю, что в стране появился коллектив, способный качественно и красиво отработать несколько направлений хореографии и вокала одновременно. С правильной живой подачей актерского мастерства - все это и называется МЮЗИКЛ! ", - сказал после премьеры Азиз Азизов.

Организаторы также благодарят Нармин Мамедли (авторские стихи и тексты), Гюльшен Сафарову (костюмы), Рауфа Мусаева (инженер), декорации Margo и Andrew Freeman и весь творческий коллектив - Рашида Алиев, Эльдара Бабаева, Алису Ахмедову, Натаван Гулиеву, Ляман Ибрагимову, Айтен Оруджалиеву, Намига Ахмедова, Марьям Велиеву, Дмитрия Бабаева, Сону Исмайлову, Симона Мехтиева, Расула Гасанова, Джамиля Гусейнова, Умара Макаева, Руслана Рзаева, Зарину Рагимову, Нигяр Солтанову, Маргариту Исмайлову, Динару Аскерову, Ленай Сеидализаде, Елену Султанову, Софию Дзарахохову, Наиля Гахраманова, Инару Тагизаде и других, а также команду Jam Group - Сани Мед, Таир Дибиров, Натаван Зейналова, Чинара Микаилзаде, Расул Гасанов, Рауф Мусаев, потому что эти имена вписали свое имя в историю музыкальной культуры страны.

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(Автор: Вугар Иманов)

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