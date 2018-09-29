Леонид Каневский в Баку, или To be continued "Жара" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фото со съемочной площадки романтической комедии "Жара в Баку", предоставленные актером фильма Гейбатом Алиевым.

В фильме играют известные российские и азербайджанские актеры и исполнители, среди которых Леонид Каневский, Филипп Киркоров, Глюкоза, Фуад Османов и другие.

Генеральный продюсер российско-азербайджанского фильма – Эмин Агаларов (EMİN), продюссер- Теймур Джафаров, режиссер- постановщик - Дина Штурманова, оператор-постановщик – Василий Рыжов, художник-постановщик- Максим Алипченко. Главные роли играют Диана Пожарская, Сергей Чирков, Наиль Абдрахманов, Антон Лапенко и Магомед Муртазаалиев.

Съемки фильма проходили во время фестиваля "ЖАРА 2018". По сюжету, фильм начинается с кадра в самолете, на котором звезды эстрады летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них Даша Стеклова - певица, победившая в шоу "Голос". А дальше начинаются разные сюжетные линии, которые приводят к осуществлению мечты каждого героя фильма…

"Это будет романтическая комедия с участием как профессиональных актеров, так и представителей российского шоу-бизнеса. Фильм - смешная летняя комедия о событиях, проходящих в рамках фестиваля. Он также имеет отдельную сюжетную линию, где будут сниматься как азербайджанские актеры, так и российские. Думаю, этот кинопроект даст нам возможность показать прекрасный город Баку и традиционный фестиваль "Жара" изнутри", - отметил ранее Эмин Агаларов.

Прокатчиком кинокартины в Азербайджане является Cinema Distribution, фильм будет показан в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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