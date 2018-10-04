В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина (ФОТО)

4 октября 2018 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В день рождения великого русского поэта Сергея Есенина, в Центре азербайджано-российских литературных связей имени Сергея Есенина в поселке Мардакян города Баку состоялась творческая встреча, посвященная поэту, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Как известно, в последние годы своей жизни поэт неоднократно посещал Азербайджан и останавливался в одном и том же месте – в усадьбе нефтепромышленника Муртузы Мухтарова.

В 2016 году Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области впервые в своей истории, при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане, организовал в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку Есенинскую выставку.

Тогда родилась идея создания "Мардакянской комнаты" в селе Константиново. Сегодня ее экспонаты уже находятся в Российской Федерации. Открытие азербайджанской экспозиции станет значимым событием в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.

В состоявшемся в Мардакяне празднике приняли участие учащиеся школ и студенты вузов, творческие коллективы, азербайджанские поэты и писатели, переводчики произведений Сергея Есенина, специалисты-литературоведы.

Участников творческой встречи приветствовали советник посольства России в Азербайджане Артем Барков и другие официальные лица.

В мероприятии приняли участие представители организаций соотечественников и поклонники творчества поэта.

Вела мероприятие директор Музея Сергея Есенина Назакят Ибадова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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