Очень вкусно! В Баку представлены уникальные блюда Иреванской кухни (ФОТО)

5 октября 2018 23:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане всегда с большой заботой и вниманием относились к сохранению и пропаганде национального наследия. Особое место в культуре и традициях нашего народа занимает национальная кухня, которая отличается большим богатством вкусов и разнообразием блюд и способов их приготовления, и известна во всем мире.

В этом ряду особо хотелось отметить Иреванскую кухню, которая была представлена на вечере "İrəvan mətbəxi günü" (День Иреванской кухни) в этно-ресторане "Xanədan".

В своем выступлении на вечере президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов отметил, что мероприятие организовано при поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) при Президенте Азербайджана и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Задача мероприятия – сохранение, пропаганда и передача будущим поколениям образцов нематериального культурного наследия Азербайджана.

Таир Амирасланов также отметил, что в конце 2018 – начале 2019 года планируется издание книги, посвященной Иреванской кухни.

Мероприятие вызвало большой интерес у общественности. Вниманию гостей вечера было представлено около 30 блюд Иреванской кухни. Все эти блюда были приготовлены заслуженным работником культуры Оруджом Алиевым, который с удовольствием рассказывал гостям о кулинарных традициях нашей страны и раскрывал некоторые секреты приготовления блюд Иреванской кухни.

На мероприятии были представлены блюда из рыбы и мяса, овощные блюда, плов, долма и мучные изделия.

(Автор: Джани Бабаева)

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