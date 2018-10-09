В Баку пройдет IX Фестиваль европейского кино

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 10-21 октября пройдет IX Фестиваль европейского кино, сообщает Trend Life.

Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в стране, а также посольство Норвегии в Азербайджане и сеть кинотеатров Park Cinema.

Программа включает показ 19 фильмов кинематографистов Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Великобритании, Норвегии.

Как и в предыдущие годы, фестиваль предоставляет возможность познакомиться с последними тенденциями европейского кино, поучаствовать в мастер-классах и обсуждениях с ведущими европейскими режиссерами, гостями мероприятия.

Целью фестиваля является развитие и расширение культурных связей между странами Евросоюза и Азербайджаном.

(Автор: Джани Бабаева)

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