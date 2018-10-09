В Баку состоялась премьера фильма литовского режиссера Арунаса Матялиса "Удивительные неудачники: Другой мир" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Развитие культурных связей между Азербайджаном и Литвой находится на высоком уровне. Только за последние годы реализовано множество проектов. Наши театральные коллективы выступали в Литве, проходили выставки азербайджанских художников, в Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан» для ознакомления с историей, культурой и реалиями Азербайджана, проведения научно-исследовательских работ. В Вильнюсе был презентован международный проект Гюнель Анаргызы "Карабахские рассказы" на литовском языке, который нацелен на освещение истинной причины карабахского конфликта и способствует дальнейшему развитию литературных контактов между нашими странами.

В Баку были организованы выставки мастеров кисти Марюса Каволиса и Эдиты Сухоцките, одну из которых художница посвятила азербайджанским сказкам. Режиссер Йонас Вайткус поставил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна спектакль "Семь красавиц" по одноименной поэме Низами Гянджеви, посвященный 870-летию выдающегося поэта и философа XII века. Презентованы книги литовских авторов историко-публицистического жанра посвященных истории Азербайджана Гинтараса Висоцкаса и Альгимантаса Лиекеса «Трагедия черного сада» и «Переселение народов на Кавказ XX век». Представлен документальный фильм Андрюса Брокаса «Бесконечный коридор» памяти жертв Ходжалинского геноцида. Баку посетил один из самых известных литовцев мира, выдающийся писатель и поэт современности, переводчик, публицист и правозащитник, профессор славянских языков и литературы Йельского университета в США, Томас Венцлова. Фильмы литовских кинематографистов принимают участие на международных фестивалях, а коллективы выступают на традиционном Бакинском джаз-фестивале и т.д.

Очередным гостем нашей столицы стал известный режиссер и продюсер, председатель Союза кинематографистов Литвы Арунас Матялис, который сегодня в Киноцентре «Низами» представил документальный фильм "Wonderful Losers: A Different World" (Удивительные неудачники: Другой мир). Вечер организован Министерством культуры Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, представители общественности и дипломатических миссий, деятели культуры.



На открытии председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова приветствовала гостей и отметила важность расширения культурных связей между странами, обмен опытом в области киноиндустрии, реализации проектов. Было отмечено, что визит известного режиссера Арунаса Матялиса и премьера в Баку его картины является значительным событием в области киноискусства. Картина была снята в 2017 году и всего за год стала лауреатом международных фестивалей в Литве, Беларуси, Эстонии, Италии и Польше, номинирована на премию "Оскар" в жанре зарубежных картин.

Арунас Матялис рассказал о работе над фильмом и его главных героях – велогонщиках, именно благодаря которым кто-то вписывает своим имена в историю, а они… Большинство из нас считает велогонщиков, плетущихся в хвосте колонны, обычными неудачниками. Их называют водовозами, доместиками, прислугой, стадом, грегари, жертвующими карьерой и личными победами ради того, чтобы их товарищи по команде имели возможность выиграть гонку. Арунас Мателис семь лет наблюдал за этими «Санчо Панса» профессионального велоспорта во время престижной «Джиро д'Италия», чтобы показать, как выглядит скрытый мир удивительных неудачников с точки зрения медицинской бригады...

После премьеры картины прошла дискуссия азербайджанских кинематографистов с Арунасом Матялисом о современных тенденциях развития кинематографии и перспективах на будущее.

Фильм "Wonderful Losers: A Different World" будет также представлен в рамках IX Фестиваля европейского кино, который организован представительством Европейского союза (EU) в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС.

(Автор: Вугар Иманов)

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