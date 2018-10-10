Письма с чужбины для Ильхама Аскерова

10 октября 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку 11 октября состоится вечер, посвященный 60-летию со дня рождения народного артиста Ильхама Аскерова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана и Государственного академического национального драматического театра.

На вечере будут продемонстрированы фотографии, отражающие жизнь и творческий путь актера, будет показан видеоролик об Ильхаме Аскерове. Деятели культуры и искусства расскажут о заслугах актера в развитии азербайджанского театрального искусства, поделятся воспоминаниями о нем.

Также состоится показ спектакля "Qürbətdən gələn məktublar" ("Письма с чужбины") по произведению писателя, дипломата Гасана Гасанова.

Режиссер спектакля – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, над музыкальным оформлением работал Гамид Казымзаде.

В постановке заняты народные артисты Рамиз Мелик, Лалазар Мустафаева, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Казым Абдуллаев, Аждар Гамидов, Эльшан Джабраилов, Вафа Зейналова, а также Эльчин Эфенди.

Ильхам Тевеккюль оглу Аскеров родился 16 июля 1958 года. С 1982 года являлся ведущим актером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и запомнился яркими драматическими образами в спектаклях по произведениям азербайджанских и европейских классиков, а также в телепостановках по произведениям Мирзы Ибрагимова, Гусейна Джавида, Бахтияра Вахабзаде, Ильяса Эфендиева, Уильяма Шекспира и других. Актер был также прекрасным литературным чтецом и ведущим популярной передачи "Родник" ("Bulaq") Азербайджанского государственного радио.

Скончался 6 сентября 2015 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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