В Баку состоялось открытие IX Фестиваля Европейского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Flame Towers в Баку состоялось открытие IX Фестиваля Европейского кино, сообщает Trend Life. Фестиваль пройдет 10-21 октября, его организаторами являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в нашей стране, а также посольство Норвегии в Азербайджане и сеть кинотеатров Park Cinema.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства и многочисленные поклонники кинематографа.

В своем выступлении на вечере глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что очень рад, что фестиваль вызвал большой интерес, и на показ пришло большое количество зрителей. Было отмечено, что фестиваль открывают два фильма – кинолента "Дикий Амстердам" (Нидерланды) и картина "Кинчем" (Венгрия).

Присутствующие на мероприятии режиссер фильма "Дикий Амстердам" Марк Веркер и продюсер Игнас ван Схайк отметили, что для них большая честь, что Фестиваль Европейского кино открывается их кинолента.

"Очень надеемся, что после демонстрации фильма, мы сможем обсудить его со зрителями, узнать их мнение и впечатления", - отметил Марк Веркер.

В своем выступлении на мероприятии известный режиссер и продюсер, председатель Союза кинематографистов Литвы Арунас Матялис пригласил всех зрителей на показ своего фильма "Wonderful Losers: A Different World" ("Удивительные неудачники: Другой мир"), демонстрация которого состоится 11 октября в рамках фестиваля.

Далее состоялся показ фильмов "Wild Amsterdam" ("Дикий Амстердам") и "Kincsem" ("Кинчем")

Кинолента "Дикий Амстердам" - раскрывает все тайны этого динамичного города глазами его животных обитателей. Эта история, "рассказанная" котом Фрицем, напоминает нам, что город существует не только для людей. Миллионы других, порой незаметных нам, жителей приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям и чувствуют себя здесь также комфортно (или не очень) как в первозданной природе.

Амстердам становится идеальным местом для изучения глубоких и часто комичных связей между человеком и животным. Серая цапля, хватающая еду на рыбном рынке, или коричневая крыса, поднимающая своего детеныша в нору под тротуарной плитой – все здесь живут своей размеренной жизнью.

В центре событий фильма "Кинчем" - непримиримая борьба между венгерским аристократом Эрнё Блашковичем и офицером австрийской армии Отто фон Эттингеном. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского – "Моё сокровище"): она участвовала в 54 скачках и везде приходила первой, став европейской сенсацией. Однако Блашковичу как аристократу невыносимо зарабатывать на жизнь скачками. Также в него влюбляется своевольная дочь Эттингена Клара - типичная представительница только зарождающегося феномена эмансипированных женщин, стремящихся отвоевать у общества право на определение собственной судьбы.

Отметим, что программа фестиваля включает показ 19 фильмов кинематографистов Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Норвегии и Азербайджана.

Как и в предыдущие годы фестиваль предоставляет возможность познакомиться с последними тенденциями европейского кино, поучаствовать в мастер-классах и обсуждениях с ведущими европейскими режиссерами, гостями мероприятия.

Целью фестиваля является развитие и расширение культурных связей между странами Евросоюза и Азербайджаном.

В последующие дни будут представлены следующие фильмы:

11 октября в 18:30 - "Барбара" ("Barbara", Германия, режиссер - Кристиан Петцольд)

11 октября в 20:30 – "Удивительные неудачники: Другой мир" ("Wonderful Losers: A Different World", Литва, режиссер - Арунас Матялис)

12 октября в 18:30 – "Остаться в живых" ("Perdidos", Португалия, режиссер - Сержио Грасиано)

12 октября в 20:20 – "Команда мечты 1935" ("Dream Team 1935", Латвия, режиссер - Айгарс Грауба)

13 октября в 15:00 - "Bubblegum" (Болгария, режиссер - Станислав Тодоров-Роги)

14 октября в 15:00 - "Зияющая синева" ("Dark blue world", Чехия, режиссер - Ян Сверак)

15 октября в 20:30 – "In Syria" ("В Сирии", Бельгия, режиссер - Филипп Ван Леу)

16 октября в 18:30 - "До свидания там, наверху" ("See You Up There", Франция, режиссер - Альбер Дюпонтель)

16 октября в 20:45 – "Путь Халимы" ("Halima's path", Хорватия, режиссер - Арсен Антон Остойич)

17 октября в 18:30 – "303 эскадрилья" ("303 Squadron", Польша, режиссер - Денис Делич)

17 октября в 20:40 - "Первопроходец" ( "Pioneer", Норвегия, режиссер - Эрик Шёлдбьерг)

18 октября в 18:30 – "Лето кончилось" ("Summer's Over", Румыния, режиссер - Раду Поткоава)

18 октября в 20:30 – "Серьезная игра" ("A Serious Game", Швеция, режиссер - Пернила Агуст)

19 октября в 18:30 – "Познакомься с новыми обстоятельствами" ("Finding your feet", Великобритания, режиссер - Ричард Лонкрэйн)

19 октября в 20:35 – "Исчезновение Пато" ("The Vanishing of Pato", Италия, режиссер - Рокко Мортеллити)

20 октября в 15:00 – "Дедушка" ("The grandfather", Испания, режиссер - Хосе Луис Гарсии)

21 октября в 15:00 – "Слишком много совпадений" ("Həddən artıq uyğunluq", Азербайджан, режиссер - Ульвия Кенуль)

(Автор: Джани Бабаева)



