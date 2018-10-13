"75&75" народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств в Баку состоится открытие выставки, посвященной 75-летнему юбилею народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщает Trend Life.

Открытие юбилейной экспозиции под названием "75&75" состоится 19 октября. В мероприятии примут участие известные деятели культуры и искусства Азербайджана, коллеги, друзья и студенты народного художника.

Выставка будет проходить по 30 октября 2018 года.

Ариф Гусейнов - народный художник, профессор, известный художник-миниатюрист, график и иллюстратор литературных произведений. С его творчеством хорошо знакомы не только в родной стране, но и за рубежом.

Ариф Гусейнов окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, затем - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Его персональные выставки проходят в различных городах мира - Москве, Праге, Стамбуле, Токио и Баку.

Произведения мастера хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Государственной картинной галерее, Музее Востока в Москве, а также в частных коллекциях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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