На Баку летит метеорит с далекой планеты Криптон

17 октября 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 23 декабря в 12.00, состоится показ нового музыкального спектакля "Рождественская сказка от Санта Клауса", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В предновогоднюю пору юные зрители встретятся со своими любимыми героями и станут непосредственными участниками восхитительного праздника.

Веселый интерактив, яркие номера героев спектакля, эксклюзивные авторские костюмы, великолепное световое оформление порадуют всех зрителей, которые окажутся в царстве волшебного Санты.

Сюжет спектакля: Во времена, когда раздался самый первый смех ребенка, на землю пожаловал нежданный гость с далекого космоса. Пожаловал он без стука, влетел стремительно и остался с нами по сей день. Был этим гостем - метеорит с далекой планеты Криптон. Павший метеорит напоминал по форме своей звезду и был источником невообразимой по силе светлой и доброй энергии. А упала нежданная звезда нигде иначе, как на Северном полюсе, в царстве Санта Клауса….

Славные помощники Санты эльфы, отыскали космическую звезду и водрузили ее на макушку своей самой главной елки.
Звезда одарила весь Северной полюс своей энергией, позволив сотням эльфийских домиков греться магическим теплом, а фабрикам игрушек Санта Клауса работать без остановок, дабы успеть к Новому Году. Но, в один день, Эльфы лягут спать не подозревая, что за порогом притаилось Зло…

Цена билетов 10-29 манатов.

Билеты продаются во всех кассах города и онлайн www.iTicket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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