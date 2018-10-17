В Баку прошел вечер поэзии тюркского мира (ФОТО)

17 октября 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло мероприятие "Вечер поэзии тюркского мира", организованное Международным центром мугама, Министерством культуры Азербайджана и Союзом писателей Азербайджана, сообщает Trend Life.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Рашад Меджид и поэт Хаял Рза на открытии вечера отметили, что тюркские народы дали человечеству немало великих личностей, и в их числе множество писателей и поэтов, подчеркнув бесценный вклад в мировую литературу, рассказали о развитии поэзии тюркского мира на современном этапе. Литература тюркских народов богата и многогранна. Многие тюркоязычные писатели и поэты известны и читаемы не только в своих странах, но и во всём мире.

Участники вечера турецкие и азербайджанские поэты - Ахмед Гашамоглу, Намик Мяна, Рюйа Токгёз, Филиз Топчу, Лейла Шахин, Сиддик Демир, Ясмин Коркут, Ахмет Челик и другие представили зрителям свои стихи. В концертной программе выступили солисты Государственного академического театра оперы и балета Муталлим Дамиров (ханенде), Нурлан Джабизаде (тар) и Фарид Бабаев (кяманча), исполнив композиции мугама.

Гостям была также презентована книга "Антология азербайджанской литературы", в которую вошли произведения ста молодых авторов. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Союзом научных и литературных писателей Турции (İLESAM) Были также представлены книги "Əlvida" и "Türk Uşaq Ədbiyyatı Antologiyası".

(Автор: Вугар Иманов)

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