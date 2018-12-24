Трагическая любовь и несбывшиеся мечты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялась премьера оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Действие оперы разворачивается во Франции второй половины XVIII века и повествует о трагической любви.

Манон знакомится с де Грие и рассказывает ему, что семья отправляет её против воли в монастырь, а брат сопровождает её. Де Грие безумно влюбляется в девушку с первого взгляда и уговаривает ее бежать с ним. Но Манон, не выдерживая нищеты, поддается уговорам брата и становится содержанкой богатого откупщика, старика Жеронта. Несмотря на видимое благополучие, девушка мечтает о любви и вспоминает де Грие, который вновь появляется в ее жизни. Манон решает сбежать с де Грие, забрав с собой все драгоценности. Но их планам не суждено сбыться…

Главные партии исполнили - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Жеронта де Равуара), заслуженные артисты Афаг Аббасова (партия Манон Леско), Фарид Алиев (партия кавалера де Грие), Турал Агасиев (партия Эдмондо), а также солист Фахмин Ахмедлы (Фонарщик).

В роли Леско выступил солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Петр Примак.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля - заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер и музыкальный руководитель театра оперы и балета Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, концертмейстер - Айсель Меликова, режиссер-постановщик оперы - заслуженный деятель искусств Украины Микола Третьяк.

Впервые эта опера была поставлена 1 февраля 1893 года в Турине, она является самым триумфальным и выдающимся произведением Пуччини. В основе либретто сюжет из "Истории кавалера де Грие и Манон Леско" Антуана Франсуа Прево - одного из первых образцов психологического романа в истории литературы, имевшего огромную популярность в Европе.

В настоящее время опера "Манон Леско" входит в репертуар лучших оперных театров мира и входит в сокровищницу мирового оперного искусства.

Премьера имела огромный успех у бакинского зрителя и была встречена бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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