Танцоры Азербайджана стали победителями WDSF International в Москве (ФОТО)

25 декабря 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в "Игровом" зале ЦСКА прошел международный турнир по спортивным танцам "Кубок Ренессанса 2018", в рамках которого состоялись Кубок Евразийских стран среди команд, а также турниры мировой классификации WDSF International Open Standard & Latin.

Команду Азербайджана представляли - Алексей Царев и Алена Стадник в европейской программе, Никита Хорошенко и Полина Царева в латиноамериканской программе. Среди 8 команд из 9 стран азербайджанские танцоры завоевали золото, сообщил Trend Life судья международной категории Азер Ашрафов, который входил в состав жюри.

«Такого результата в командных соревнованиях наша страна достигла впервые, обойдя сборную команду из Португалии и России, которые забрали серебро, а также бронзовых призеров из Беларуси», - отметил Азер Ашрафов.

В личном зачете на турнирах мировой классификации пары из Азербайджана заняли 4 место из 67 пар по европейской программе и 7 место из 81 пары по латиноамериканской программе.

(Автор: Вугар Иманов)

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